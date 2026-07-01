André Manoukian – La Sultane, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

André Manoukian – La Sultane Mardi 13 octobre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Catégorie Or : 51€ / Catégorie 1 : 43€ / Catégorie 2 : 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00

Bien connu du grand public, André Manoukian est avant tout un compositeur de talent et immense pianiste de jazz ouvert aux influences du monde. Il revient au Pin Galant avec « La Sultane », son cinquième album inspiré de la musique arménienne. Un concert qui allie virtuosité, ravissement et délicatesse.

Son piano devient sa mémoire intime, son héritage culturel, une langue de tendresse. Entre Orient et Occident, ses compositions soutenues par le phrasé spectaculaire des tablas indiens de Mosin Kawa, le violoncelle de Guillaume Latil et la contrebasse de Gilles Coquard, dessinent un horizon sans frontières, des arabesques levantines comme autant de routes initiatiques, de labyrinthes qui semblent épouser les plis et replis de nos mémoires. « Ma Sultane, c’est ainsi que ma mère appelait ma petite sœur avant de la dévorer de baisers. Un mot turc pour exprimer l’amour débordant des mères arméniennes envers leurs filles. Les garçons avaient droit à : mon Pacha. » ANDRE MANOUKIAN

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/81/le_pin_galant/andre_manoukian »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

André Manoukian revient au Pin Galant avec « La Sultane », son cinquième album inspiré de la musique arménienne. Un concert qui allie virtuosité, ravissement et délicatesse. Manoukian Sultane

Jerome Juvbauer