Le Bourgeois Gentilhomme – Jean-Paul Rouve, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Le Bourgeois Gentilhomme – Jean-Paul Rouve 17 et 18 octobre Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T16:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Après « God save the Tuche » au cinéma en 2025 et le succès de son spectacle, musical « L’air de rien », l’irrésistible Jean-Paul Rouve retrouve le public et la scène dans une toute nouvelle aventure théâtrale, baroque, dansante et chantante : « Le Bourgeois Gentilhomme ». Incontournable !

Monsieur Jourdain rêve en grand : il veut devenir un « gentilhomme ». Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent, des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants.

Une pièce loufoque et truculente avec l’un des personnages de Molière les plus emblématiques du répertoire classique, le tout relevé par une mise en scène riche de musiques et de danses un brin déjantées. Accessible à tous !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/98/le_pin_galant/le_bourgeois_gentilhomme »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/101/le_pin_galant/le_bourgeois_gentilhomme »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

L’irrésistible Jean-Paul Rouve retrouve le public et la scène dans une toute nouvelle aventure théâtrale, baroque, dansante et chantante : « Le Bourgeois Gentilhomme ». Incontournable ! Humour Théâtre