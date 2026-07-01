Balade urbaine à Mérignac : « Cap sur Mérignac ! », Ville de Mérignac, Mérignac
dimanche 20 septembre 2026 · Ville de Mérignac · Mérignac
Informations pratiques
Balade urbaine à Mérignac : « Cap sur Mérignac ! » Dimanche 20 septembre, 10h30 Ville de Mérignac Gironde
Sur réservation. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Mérignac se dévoile autrement, entre les quartiers Yser et Pont de Madame.
Des jardins de l’Hôtel de Ville aux potagers partagés des ensembles Domofrance, des grands arbres centenaires aux lieux de culture du quotidien, la balade compose le portrait vivant d’une ville résolument verte et solidaire.
Votre guide ? Paul, passionné d’histoire et de cultures. Avec son humour britannique pince-sans-rire, il vous fera découvrir un Mérignac insolite.
Ville de Mérignac 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]
Mérignac se dévoile autrement entre les quartiers Yser et Pont de Madame. Des jardins de l’Hôtel de Ville, aux potagers partagés des ensembles Domofrance ; des grands arbres centenaires aux lieux de…
©Alternative urbaine
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