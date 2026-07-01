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Balade urbaine à Mérignac : « Cap sur Mérignac ! », Ville de Mérignac, Mérignac

dimanche 20 septembre 2026 · Ville de Mérignac · Mérignac

Balade urbaine à Mérignac : « Cap sur Mérignac ! », Ville de Mérignac, Mérignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ville de Mérignac
Adresse
33700 Mérignac
Ville
33700 Mérignac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l'inscription. Participation libre.

Balade urbaine à Mérignac : « Cap sur Mérignac ! » Dimanche 20 septembre, 10h30 Ville de Mérignac Gironde

Sur réservation. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Mérignac se dévoile autrement, entre les quartiers Yser et Pont de Madame.
Des jardins de l’Hôtel de Ville aux potagers partagés des ensembles Domofrance, des grands arbres centenaires aux lieux de culture du quotidien, la balade compose le portrait vivant d’une ville résolument verte et solidaire.
Votre guide ? Paul, passionné d’histoire et de cultures. Avec son humour britannique pince-sans-rire, il vous fera découvrir un Mérignac insolite.

Ville de Mérignac 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]
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