Les afterworks en terrasse ! Château Luchey-Halde Mérignac

Mérignac

Les afterworks en terrasse !

Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-04 2026-08-06 2026-09-03

Apéritif en terrasse face aux vignes !

Vente de vins au verre et à la bouteille !

Planche apéritive avec spécialité du terroir

Massages thérapeutiques au cœur des vignes avec Julie et Marie-Laure !

Jeux de société à disposition et gratuit .

Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 45 97 19 visite@luchey-halde.com

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English : Les afterworks en terrasse !

L’événement Les afterworks en terrasse ! Mérignac a été mis à jour le 2026-04-08 par Sud Bordeaux Tourisme