Les afterworks en terrasse ! Château Luchey-Halde Mérignac
Les afterworks en terrasse ! Château Luchey-Halde Mérignac jeudi 7 mai 2026.
Mérignac
Les afterworks en terrasse !
Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07 2026-06-04 2026-08-06 2026-09-03
Apéritif en terrasse face aux vignes !
Vente de vins au verre et à la bouteille !
Planche apéritive avec spécialité du terroir
Massages thérapeutiques au cœur des vignes avec Julie et Marie-Laure !
Jeux de société à disposition et gratuit .
Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 45 97 19 visite@luchey-halde.com
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English : Les afterworks en terrasse !
L’événement Les afterworks en terrasse ! Mérignac a été mis à jour le 2026-04-08 par Sud Bordeaux Tourisme
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