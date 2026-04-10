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Les afterworks en terrasse ! Château Luchey-Halde Mérignac

Les afterworks en terrasse ! Château Luchey-Halde Mérignac

Les afterworks en terrasse ! Château Luchey-Halde Mérignac jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Château Luchey-Halde

Adresse : 17 avenue du Maréchal Joffre

Ville : 33700 Mérignac

Département : Gironde

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif :

Mérignac

Les afterworks en terrasse !

Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07 2026-06-04 2026-08-06 2026-09-03

Apéritif en terrasse face aux vignes !
Vente de vins au verre et à la bouteille !
Planche apéritive avec spécialité du terroir
Massages thérapeutiques au cœur des vignes avec Julie et Marie-Laure !
Jeux de société à disposition et gratuit   .

Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 45 97 19  visite@luchey-halde.com

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English : Les afterworks en terrasse !

L’événement Les afterworks en terrasse ! Mérignac a été mis à jour le 2026-04-08 par Sud Bordeaux Tourisme

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