Drag Race France Live – Saison 4, Le Pin Galant, Mérignac

Drag Race France Live – Saison 4 Jeudi 22 octobre, 20h00 Le Pin Galant Gironde

de 39 à 79€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00

Drag Race France Live revient pour la saison 4 ! Nouvelles reines, nouveau show !

Au Casino de Paris dès le 24 septembre, puis en tournée dans toute la France dont le Jeudi 22 Octobre 2026 au Pin Galant !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/14/le_pin_galant_le_pin_galant/drag_race_france_live »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Drag Race France Live revient pour la saison 4 ! Nouvelles reines, nouveau show ! drag race