Jardiner lors de la fête de la nature à Mérignac, parc du vivier, mérignac, Mérignac

Jardiner lors de la fête de la nature à Mérignac Samedi 30 mai, 11h00 parc du vivier, mérignac Gironde

gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !

Date : Samedi 30 Mai 2026 à 11h00

Lieu : Parc du vivier, Mérignac

Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44

parc du vivier, mérignac Parc du vivier, Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]

Une animation autour des haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin biodiversité fête nature