Permanence borne à déchets alimentaires, Parc du Vivier 60 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny,, Mérignac

Permanence borne à déchets alimentaires Samedi 30 mai, 10h00 Parc du Vivier 60 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous !

Vous souhaitez vous lancer dans le tri de vos déchets alimentaires mais vous n’avez pas encore votre kit ?

Rendez-vous lors de nos permanences pour découvrir comment utiliser les bornes à déchets alimentaires près de chez vous et surtout récupérer votre kit de démarrage gratuit (bioseau, guide pratique et sacs kraft).

Ce sera aussi l’occasion de poser toutes vos questions sur le tri de vos déchets et de bénéficier de conseils et d’accompagnement dans ce nouveau geste simple et utile pour l’environnement.

Passez nous voir : on vous explique tout et on vous équipe pour démarrer facilement !

Parc du Vivier 60 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33 700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires »}]

Vous habitez en ville et souhaitez valoriser vos déchets alimentaires ? Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous ! Récupérez votre kit de démarrage gratuit et lancez-vous ! déchets alimentaires tri des déchets

JB Mengès – Bordeaux Métropole