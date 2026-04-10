Music & Wine concert au cœur des vignes Château Luchey-Halde Mérignac

Mérignac

Music & Wine concert au cœur des vignes

Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11 2026-07-23

Concert en terrasse face au vignes et au coucher de soleil.

Le billet inclus le concert en terrasse et un verre de vin !

Vente de vins au verre et à la bouteille !

Restauration sur place grâce à nos food trucks partenaires ! .

Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 45 97 19 visite@luchey-halde.com

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English : Music & Wine concert au cœur des vignes

L’événement Music & Wine concert au cœur des vignes Mérignac a été mis à jour le 2026-04-08 par Sud Bordeaux Tourisme