Music & Wine concert au cœur des vignes Château Luchey-Halde Mérignac
Music & Wine concert au cœur des vignes Château Luchey-Halde Mérignac jeudi 11 juin 2026.
Mérignac
Music & Wine concert au cœur des vignes
Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11 2026-07-23
Concert en terrasse face au vignes et au coucher de soleil.
Le billet inclus le concert en terrasse et un verre de vin !
Vente de vins au verre et à la bouteille !
Restauration sur place grâce à nos food trucks partenaires ! .
Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 45 97 19 visite@luchey-halde.com
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English : Music & Wine concert au cœur des vignes
L’événement Music & Wine concert au cœur des vignes Mérignac a été mis à jour le 2026-04-08 par Sud Bordeaux Tourisme
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