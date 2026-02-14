Covertramp, Le Pin Galant, Mérignac

Covertramp Samedi 24 octobre, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Cat 1 : 42€ / Cat 2 : 52€ / Cat Or : 59€

Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:00:00+02:00

COVERTRAMP revient en 2026 avec un tout nouveau show, encore plus intense et spectaculaire !

Après une tournée triomphale, COVERTRAMP, considéré comme le meilleur hommage planétaire à SUPERTRAMP et adoubé par Roger Hodgson (cofondateur et voix emblématique du groupe), est de retour avec une toute nouvelle production pleine de surprises.

Un nouveau programme, de nouvelles émotions :

Des titres rares, rarement interprétés en live, pour les fans de la première heure

Une mise en lumière entièrement repensée, sublimant chaque morceau

Et bien sûr, les tubes incontournables qui ont marqué plusieurs générations :

School, Dreamer, Goodbye Stranger, Breakfast in America, Take the Long Way Home, Fool’s Overture, Give a Little Bit…

Une performance musicale d’exception

Pendant 2 heures de concert 100 % live, les 6 musiciens multi-instrumentistes de COVERTRAMP recréent avec une fidélité saisissante toute la richesse de l’univers de SUPERTRAMP : les mêmes tonalités, les mêmes harmonies vocales, la même magie.

Le chanteur Philippe Tailleferd magnifiquement accompagné par Sandra Battini, livrent une performance vocale remarquable, naviguant avec aisance entre les styles et les sensibilités de Roger Hodgson et Rick Davies, dans un équilibre bluffant de justesse et d’émotion.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Hommage à Supertramp concert hommage