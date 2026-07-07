André Minvielle et Lionel Suarez – Tandem, Le Théâtre municipal, Rezé

Informations pratiques

André Minvielle et Lionel Suarez – Tandem Jeudi 11 février 2027, 20h00 Le Théâtre municipal Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:30:00+01:00

André Minvielle, « vocalchimiste » qui n’a pas sa langue dans sa poche et Lionel Suarez, accordéoniste virtuose, s’emparent de la scène comme d’un espace de jeu et d’expérimentations. Entre scat et mélodies endiablées, leur duo est une fête des sonorités. Tandem, c’est l’art de faire danser les mots et de chanter les silences. On y entend la subtilité du jazz, la ruse du blues, l’envol d’une valse et cette joie simple de jouer ensemble, comme si chaque note était une surprise.

Le Théâtre municipal 6 rue Guy le Lan, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/andre-minvielle-et-lionel-suarez-tandem/ »}] Le Théâtre municipal de Rezé peut accueillir 460 places assises.

Un accordéon, une voix et l’alchimie rare de deux complices rythmiciens : Tandem est un grand huit musical où le jazz valse, le blues s’encanaille et la chanson se réinvente.

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