Âne’lloween La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne
Âne’lloween La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne mercredi 28 octobre 2026.
Âne’lloween
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-28
Êtes-vous prêt à percer le mystère de l’Âne’lloween ? Jeu de piste, énigmes, frissons à la recherche du trésor de l’Âne’ Lloween.
.
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you ready to unravel the mystery of the Lloween donkey? Scavenger hunt, riddles and thrills in search of the treasure of the Lloween donkey.
L’événement Âne’lloween Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime