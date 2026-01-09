Âne’lloween La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne

Âne’lloween

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-28

Êtes-vous prêt à percer le mystère de l’Âne’lloween ? Jeu de piste, énigmes, frissons à la recherche du trésor de l’Âne’ Lloween.

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr

English :

Are you ready to unravel the mystery of the Lloween donkey? Scavenger hunt, riddles and thrills in search of the treasure of the Lloween donkey.

