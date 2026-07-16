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Angela Grey & Michael Valeanu, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

lundi 21 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Angela Grey & Michael Valeanu, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : de 21 à 24 euros<br>Tarif sur place : de 24 à 27 euros.</p>

La chanteuse de jazz philippino-américaine Angela Grey propose des interprétations intimistes et acoustiques de ses standards de jazz préférés issus du Great American Songbook. Elle partagera les histoires fascinantes qui se cachent derrière ces chansons intemporelles et explorera leur importance durable dans l’histoire et la culture américaines.

Line-up : Angela Grey : voix ; Valeanu Michael : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Cool jazz — Angela Grey, chanteuse philippine-américaine, enchante avec des interprétations acoustiques intimes des standards du Great American Songbook.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 20 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros
Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T19:30:00+02:00_2026-09-20T20:30:00+02:00;2026-09-20T21:30:00+02:00_2026-09-20T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/angela-grey-1 contact@38riv.com


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