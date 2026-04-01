Angers Loire Greeters : Balade dans le quartier Saint-Serge, Place Mitterand, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Place Mitterand · Angers
Informations pratiques
Angers Loire Greeters : Balade dans le quartier Saint-Serge Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Place Mitterand Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez avec un groupe d’habitants Angevins de l’association AngersLoireGreeters, ce quartier construit sur les pleines de l’Abbaye Saint-Serge : des bâtiments universitaires à la zone de loisirs
RDV devant la rose Place Mitterand
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Découvrez avec un groupe d’habitants Angevins de l’association AngersLoireGreeters, ce quartier construit sur les pleines de l’Abbaye Saint-Serge : des bâtiments universitaires à la zone de loisirs
©Angers Patrimoine_Place Mitterand
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