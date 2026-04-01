Angers Loire Greeters : Balade dans le quartier Saint-Serge, Place Mitterand, Angers

Informations pratiques

Angers Loire Greeters : Balade dans le quartier Saint-Serge Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Place Mitterand Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez avec un groupe d’habitants Angevins de l’association AngersLoireGreeters, ce quartier construit sur les pleines de l’Abbaye Saint-Serge : des bâtiments universitaires à la zone de loisirs

RDV devant la rose Place Mitterand

Place Mitterand Place Mitterand Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/ »}]

Découvrez avec un groupe d’habitants Angevins de l’association AngersLoireGreeters, ce quartier construit sur les pleines de l’Abbaye Saint-Serge : des bâtiments universitaires à la zone de loisirs

©Angers Patrimoine_Place Mitterand