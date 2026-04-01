Angers Loire Greeters – Balade dans les jardins autour de la mairie, Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens, Angers

Informations pratiques

Angers Loire Greeters – Balade dans les jardins autour de la mairie Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez avec un groupe d’habitants Angevins de l’association AngersLoireGreeters, les jardins autour de la mairie qui font d’Angers la première ville verte de France

Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens Boulevard de la Résistance et de la Déportation Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/ »}]

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©Angers Patrimoine_Jardin des Plantes