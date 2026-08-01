Angie Degrolard – Je repp, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Angie Degrolard – Je repp 5 – 7 février 2027 Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarif : 21€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T21:00:00+01:00 – 2027-02-05T22:15:00+01:00

Fin : 2027-02-07T17:00:00+01:00 – 2027-02-07T18:15:00+01:00

Mars 2020, dans les couloirs du prestigieux Conservatoire de Paris. Angie Degrolard, jeune comédienne, s’apprête à affronter le jury de la plus grande école de théâtre française.

Son arme secrète ? « Le fin diseur » de Pierre Repp, virtuose du bafouillage artistique.

Une rencontre artistique improbable se dessine alors, par-delà les époques. Repp et Degrolard, liés par une troublante synchronicité : tous deux ont atteint le second tour du Conservatoire. Séparés par le temps, réunis par l’art.

Qui n’a jamais trébuché sur les mots ou vu sa parole s’emmêler dans un moment crucial ? Ces lourchage de fangue, Angie Degrolard en fait un art à part entière.

Un talent confirmé par 15 prix en 14 concours d’humour, dont le Grand Prix du Festival National des Humoristes de Tournon-sur-Rhône et une nomination aux « Auguste de l’humour 2025 » dans la catégorie révélation scène de l’année.

À seulement 25 ans, cette humoriste vendéenne revisite avec audace « l’Art de Bafouiller » dans son premier spectacle solo. La presse note « sa capacité à réinventer cet art comique avec une touche de moderne ».

Je Repp

Il bafouillait avec génie.

Elle réinvente cet art avec fraîcheur.

Et vous ?

https://youtu.be/Nnn2K8wKENM

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8210-angie-degrolard-je-repp-fevrier-2027.html »}] [{« data »: {« author »: « Angie Degrolard », « cache_age »: 86400, « description »: « Je Repp – Angie Degrolard nSEULE EN SCu00c8NE – HUMOUR nnnMars 2020, dans les couloirs du prestigieux Conservatoire de Paris. nAngie Degrolard, jeune comu00e9dienne, s’appru00eate u00e0 affronter le jury de la plus grande u00e9cole de thu00e9u00e2tre franu00e7aise. Son arme secru00e8te ? « Le Fin Diseur » de Pierre Repp, virtuose du bafouillage artistique. Une rencontre artistique improbable se dessine, par-delu00e0 les u00e9poques. Repp et Degrolard, liu00e9s par une troublante synchronicitu00e9 : tous deux ont atteint le second tour du Conservatoire. Su00e9paru00e9s par le temps, ru00e9unis par l’art. nQui n’a jamais tru00e9buchu00e9 sur les mots ou vu sa parole s’emmu00ealer dans un moment crucial ? Ces lourchages de fangue, Angie Degrolard en fait un art u00e0 part entiu00e8re. Un talent confirmu00e9 par 17 prix en 15 concours d’humour, dont le Grand Prix du Festival National des Humoristes de Tournon-sur-Rhu00f4ne et une nomination aux u00ab Auguste de l’humour 2025 u00bb dans la catu00e9gorie ru00e9vu00e9lation scu00e8ne de l’annu00e9e.nnnEcriture : Angie Degrolard nCru00e9ation lumiu00e8re : Brice BarbesangenCru00e9ation sonore : Brice Barbesange et Angie DegrolardnProduction : Auguste & compagnie nmise en scu00e8ne : Philippe SohiernnCaptation Vidu00e9o : Etienne Chauviu00e8renMontage Vidu00e9o : Brice Barbesange et Stu00e9phane BiraultnMusique : The Avener & Waldeck – Quando Quando feat. Patrizia Ferrara net Ben Mazuu00e9 – L’envie », « type »: « video », « title »: « Je Repp – Angie Degrolard », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Nnn2K8wKENM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Nnn2K8wKENM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOKMm2nilFeUB5t3baRrbsg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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