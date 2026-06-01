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Anglais des petits, Familles Rurales, Briouze

Anglais des petits, Familles Rurales, Briouze mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Familles Rurales

Adresse : La Gare, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Prix libre

Anglais des petits Mercredi 17 juin, 10h30 Familles Rurales Orne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Camille, éducatrice Montessori et bilingue, vous invite chaque mois à partager un moment d’initiation à l’anglais avec vos enfants ! Chansons, marionnettes, lectures… Sur inscription.

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