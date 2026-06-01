Anglais des petits, Familles Rurales, Briouze

Anglais des petits Mercredi 17 juin, 10h30 Familles Rurales Orne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

Camille, éducatrice Montessori et bilingue, vous invite chaque mois à partager un moment d’initiation à l’anglais avec vos enfants ! Chansons, marionnettes, lectures… Sur inscription.