Anglais des petits, Familles Rurales, Briouze
Anglais des petits, Familles Rurales, Briouze mercredi 17 juin 2026.
Anglais des petits Mercredi 17 juin, 10h30 Familles Rurales Orne
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Camille, éducatrice Montessori et bilingue, vous invite chaque mois à partager un moment d’initiation à l’anglais avec vos enfants ! Chansons, marionnettes, lectures… Sur inscription.
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