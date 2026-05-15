Anglet Uhaina Sauvetage Plage du Club Anglet

Anglet

Anglet Uhaina Sauvetage

Plage du Club Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Démonstrations de sauvetage côtier à l’occasion de la journée mondiale de prévention contre la noyade.

Cette manifestation a pour but de présenter et valoriser l’ensemble des acteurs du sauvetage côtier et de mettre en avant le caractère innovant des techniques et du matériel de sauvetage en mer, dont certains ont été conçus par les Guides de Bain Angloys.

Tout au long de l’après-midi, de nombreuses démonstrations et animations seront réalisées faisant intervenir Guides de Bain Angloys, Gendarmerie avec hélicoptère ECU64, SNSM, SMUR 64…

Objectifs

1. Sensibilisation du grand public dans le cadre de la journée mondiale de prévention contre la noyade du 25 juillet 2026 sous l’égide des Nations Unies.

2. Démonstration en réel de tous les acteurs de la chaîne de secours en mer.

3. Fresque historique du sauvetage sportif. .

Plage du Club Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Anglet Uhaina Sauvetage

L’événement Anglet Uhaina Sauvetage Anglet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Anglet