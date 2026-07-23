ANIMA — CHORÉGRAPHIE PASTORALE Gorges du Tarn Causses
samedi 19 septembre 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
ANIMA — CHORÉGRAPHIE PASTORALE
Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Et si le paysage devenait une scène à ciel ouvert ?
Avec Anima, le Théâtre du Centaure imagine une chorégraphie pastorale au cœur des reliefs du Massif central. Troupeaux de brebis et de vaches, chevaux, Centauresse, éleveur·euses, paysan·nes, berger·ères et habitant·es cheminent ensemble pour dessiner une œuvre collective, vivante et éphémère.
Et si le paysage devenait une scène à ciel ouvert ?
Avec Anima, le Théâtre du Centaure imagine une chorégraphie pastorale au cœur des reliefs du Massif central. Troupeaux de brebis et de vaches, chevaux, Centauresse, éleveur·euses, paysan·nes, berger·ères et habitant·es cheminent ensemble pour dessiner une œuvre collective, vivante et éphémère.
Entre balade, land art et danse pastorale, le paysage se transforme peu à peu en un grand tableau en mouvement. Une invitation à regarder autrement les animaux, les gestes du pastoralisme et les liens qui nous unissent aux territoires que nous habitons.
Une marche d’approche d’environ 20 minutes précédera le spectacle. Le rendez-vous se prolongera par un temps de rencontre avec les animaux, puis par un moment convivial au lieu de résidence Les Lisières, à La Condamine.
Un moment poétique et rare, à vivre en plein air, pour voir humains, animaux et paysages composer ensemble. .
Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if the landscape became an open-air stage?
With Anima, the Théâtre du Centaure envisions a pastoral choreography set amid the hills of the Massif Central. Flocks of sheep and herds of cows, horses, Centauresses, female herders, female farmers, shepherdesses, and local residents journey together to create a collective, vibrant, and ephemeral work of art.
L’événement ANIMA — CHORÉGRAPHIE PASTORALE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-CDT48
À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)
- CONCERT DE KS GROOVE Gorges du Tarn Causses 31 juillet 2026
- LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses 1 août 2026
- VIDE-GRENIER Gorges du Tarn Causses 2 août 2026
- CINÉCO EN PLEIN AIR TOY STORY 5 Gorges du Tarn Causses 2 août 2026
- FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE LES FUNÉRAILLES D’HIVER + UNE HISTOIRE DE PARADIS Gorges du Tarn Causses 3 août 2026