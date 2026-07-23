Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

ANIMA — CHORÉGRAPHIE PASTORALE

Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Et si le paysage devenait une scène à ciel ouvert ?

Avec Anima, le Théâtre du Centaure imagine une chorégraphie pastorale au cœur des reliefs du Massif central. Troupeaux de brebis et de vaches, chevaux, Centauresse, éleveur·euses, paysan·nes, berger·ères et habitant·es cheminent ensemble pour dessiner une œuvre collective, vivante et éphémère.

Et si le paysage devenait une scène à ciel ouvert ?

Avec Anima, le Théâtre du Centaure imagine une chorégraphie pastorale au cœur des reliefs du Massif central. Troupeaux de brebis et de vaches, chevaux, Centauresse, éleveur·euses, paysan·nes, berger·ères et habitant·es cheminent ensemble pour dessiner une œuvre collective, vivante et éphémère.

Entre balade, land art et danse pastorale, le paysage se transforme peu à peu en un grand tableau en mouvement. Une invitation à regarder autrement les animaux, les gestes du pastoralisme et les liens qui nous unissent aux territoires que nous habitons.

Une marche d’approche d’environ 20 minutes précédera le spectacle. Le rendez-vous se prolongera par un temps de rencontre avec les animaux, puis par un moment convivial au lieu de résidence Les Lisières, à La Condamine.

Un moment poétique et rare, à vivre en plein air, pour voir humains, animaux et paysages composer ensemble. .

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if the landscape became an open-air stage?

With Anima, the Théâtre du Centaure envisions a pastoral choreography set amid the hills of the Massif Central. Flocks of sheep and herds of cows, horses, Centauresses, female herders, female farmers, shepherdesses, and local residents journey together to create a collective, vibrant, and ephemeral work of art.

L’événement ANIMA — CHORÉGRAPHIE PASTORALE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-CDT48