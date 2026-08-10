CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES

Église St Pierre Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Trois flûtes traversières et un piano pour enchanter votre soirée avec Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, du jazz, de la musique du Vénézuela… Un feu d’artifice musical plein d’émotion et réjouissant !

Trois flûtes traversières et un piano pour enchanter votre soirée avec Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, du jazz, de la musique du Vénézuela… Un feu d’artifice musical plein d’émotion et réjouissant !

Avec Dominique Etiévant, Rossmary Rangel et Colette Atger, flûtes et Yayoi Adachi, piano.

Sous l’impulsion de Dominique Etiévant, concertiste, l’ensemble Les Flûtes Enchanteuses a été créé en 2024 pour mettre en valeur les qualités de solistes de ses membres. Tous actifs au sein d’orchestres ou de conservatoires, ces musiciens d’exception oeuvrent habituellement dans le splendide anonymat de leurs institutions. Ce projet leur offre l’occasion de partager leur art avec le grand public en formation de chambre.

Les interprètes, issus des conservatoires de Paris, Tokyo, Caracas et Versailles et lauréats de concours internationaux, proposent cet été un programme riche associant les grands classiques (Bach, Mozart, Tchaïkovski, Ravel…) à des pages de jazz et de musique d’Amérique du Sud.

Rossmary Rangel, l’une des flûtistes de l’ensemble et originaire du Venezuela, est profondément affectée par la situation de ses compatriotes. C’est pourquoi Les Flûtes Enchanteuses ont choisi de donner l’ensemble des concerts de leur tournée en Cévennes et Lozère au profit des victimes du récent séisme, en reversant une partie des recettes à cette cause humanitaire. .

Église St Pierre Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Three transverse flutes and a piano to enchant your evening with Bach, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, jazz, and music from Venezuela… A musical extravaganza full of emotion and joy!

L’événement CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-08-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes