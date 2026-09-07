Anima – Chorégraphies pastorales, Les Salles, Gentioux-Pigerolles

Informations pratiques

Anima – Chorégraphies pastorales Jeudi 17 septembre, 18h30 Les Salles Creuse

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:30:00+02:00

Dans Anima – Chorégraphies pastorales, il s’agit de tracer, par le mouvement collectif de troupeaux, de cavaliers et de marcheurs, de grandes formes chorégraphiques visibles depuis le ciel. Spirales, figures inspirées du nombre d’or, ces dessins éphémères prennent corps dans les espaces naturels, avant de disparaître.

Accès :

le public suivra une balade d’approche de 30 minutes environ pour accéder au site du spectacle.

Parking en bas du village des Salles (bord de route D51).

Restauration locale et buvette seront proposées sur place après le spectacle par la Bergerie de Lascaux et l’Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine

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Faire danser le paysage avec tous les vivants – Théâtre du Centaure ŒUVRE VIVANTE DE LAND ART – CRÉATION

Lionel Roux