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Animal Travail – ou comment l’observer sans faire de bruit – Cie Jeanne Simone, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

dimanche 4 octobre 2026 · Parc du Bourdieu · Saint-Médard-en-Jalles

Animal Travail – ou comment l’observer sans faire de bruit – Cie Jeanne Simone, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Parc du Bourdieu
Adresse
Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Animal Travail – ou comment l’observer sans faire de bruit – Cie Jeanne Simone Dimanche 4 octobre, 14h30 Parc du Bourdieu Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:45:00+02:00

Danse-contact
À mi-chemin entre les arts de la rue et la danse, la compagnie Jeanne Simone investit la forêt du Bourdieu pour interroger un sujet universel : le travail. « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? ». À cette question, personne n’imaginerait répondre autrement qu’en expliquant la profession qu’elle ou il exerce (ou pas). Car le travail est une notion omniprésente dans la construction de nos sociétés, dans la construction des individu·es. Spécialiste des performances en plein air, la compagnie invite une chorégraphe, cinq danseur·euses, un poète, une artiste sonore et des radios (!) à s’emparer de l’espace public pour questionner autrement ce thème qui concerne – qu’on le veuille ou non – chacun·e de nous et inventer de nouvelles règles pour mieux vivre ensemble.

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/animal-travail-ou-comment-l_observer-sans-faire-de-bruit.htm »}]
À mi-chemin entre les arts de la rue et la danse, la compagnie Jeanne Simone investit la forêt du Bourdieu pour interroger un sujet universel : le travail.

Loic Nys

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