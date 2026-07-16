Animal Travail – ou comment l’observer sans faire de bruit – Cie Jeanne Simone, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Animal Travail – ou comment l’observer sans faire de bruit – Cie Jeanne Simone Dimanche 4 octobre, 14h30 Parc du Bourdieu Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:45:00+02:00

Danse-contact

À mi-chemin entre les arts de la rue et la danse, la compagnie Jeanne Simone investit la forêt du Bourdieu pour interroger un sujet universel : le travail. « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? ». À cette question, personne n’imaginerait répondre autrement qu’en expliquant la profession qu’elle ou il exerce (ou pas). Car le travail est une notion omniprésente dans la construction de nos sociétés, dans la construction des individu·es. Spécialiste des performances en plein air, la compagnie invite une chorégraphe, cinq danseur·euses, un poète, une artiste sonore et des radios (!) à s’emparer de l’espace public pour questionner autrement ce thème qui concerne – qu’on le veuille ou non – chacun·e de nous et inventer de nouvelles règles pour mieux vivre ensemble.

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/animal-travail-ou-comment-l_observer-sans-faire-de-bruit.htm »}]

À mi-chemin entre les arts de la rue et la danse, la compagnie Jeanne Simone investit la forêt du Bourdieu pour interroger un sujet universel : le travail.

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