Moux-en-Morvan

Anim’artistes

19 Route de la charnière Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Anim’artistes à Moux en Morvan.

Avec en point d’orgue le samedi 11 vernissage des expositions peintures, sculptures, photographies, …à partir de 18H.

Dimanche 12 juillet spectacle poétique, concert et musique du monde.

A 11h été en poésie,

11h45 musique du monde et chansons,

12h30 buffet champêtre en musique orgue de barbarie et accordéon arts du cirque.

Organisé par José et Christine DE SANTIAGO. .

19 Route de la charnière Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 22 45 26

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English : Anim’artistes

L’événement Anim’artistes Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs