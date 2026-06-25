Anim’artistes Moux-en-Morvan
Anim’artistes Moux-en-Morvan samedi 11 juillet 2026.
Moux-en-Morvan
Anim’artistes
19 Route de la charnière Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Anim’artistes à Moux en Morvan.
Avec en point d’orgue le samedi 11 vernissage des expositions peintures, sculptures, photographies, …à partir de 18H.
Dimanche 12 juillet spectacle poétique, concert et musique du monde.
A 11h été en poésie,
11h45 musique du monde et chansons,
12h30 buffet champêtre en musique orgue de barbarie et accordéon arts du cirque.
Organisé par José et Christine DE SANTIAGO. .
19 Route de la charnière Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 22 45 26
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English : Anim’artistes
L’événement Anim’artistes Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs