Animasia Saint-Médard Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

L’Asie s’invite à Saint-Médard-en-Jalles avec le Festival Animasia !

Rendez-vous incontournable des cultures et pop cultures asiatiques, le Festival Animasia revient à Saint-Médard-en-Jalles pour sa 4e édition ! Portée par une politique culturelle dynamique, la Ville propose un week-end gratuit, festif et familial, placé sous le signe de la découverte et du partage.

Pendant deux jours, plongez dans un univers riche et dépaysant mêlant traditions et tendances contemporaines. Au programme : animations inspirées des matsuri japonais, démonstrations d’arts martiaux, spectacles de danse Yosakoi, shows de K-pop, défilés cosplay, expositions inédites, espaces de jeux vidéo, et bien plus encore.

Le festival met également à l’honneur la créativité avec une sélection d’exposants, d’artisans et de jeunes créateurs passionnés : illustrations, objets inspirés des cultures asiatiques, vêtements, bijoux… une diversité d’univers à explorer.

Pensé comme un événement convivial et intergénérationnel, Animasia s’appuie sur un large réseau d’acteurs locaux – librairies, restaurateurs, associations et artistes – et investit plusieurs lieux emblématiques de la ville, dont le Carré des Jalles, la Médiathèque Léopold Sédar Senghor et le Cinéma L’Étoile.

Deux temps forts rythment cette édition : une soirée festive autour de spectacles et de saveurs asiatiques, suivie d’une grande journée d’animations, de découvertes et de rencontres.

Entre voyage culturel et immersion pop, Animasia Saint-Médard-en-Jalles s’impose comme l’événement phare de juin à ne pas manquer. Une véritable invitation à explorer l’Asie sous toutes ses formes, à deux pas de chez vous !