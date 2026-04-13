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Léonor de Recondo, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Léonor de Recondo, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Léonor de Recondo, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Salle Hélène Dubourdieu

Adresse : Carré des Jalles - Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Léonor de Recondo Jeudi 28 mai, 19h30 Salle Hélène Dubourdieu Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T19:30:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T19:30:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

Les médiathèques vous convient à une soirée avec l’auteure pour son livre Marcher dans tes pas aux éditions de l’Iconoclaste.
Lectures d’extraits avec la librairie Nouveau chapitre et dégustation de vins par la Cave du sommelier.

Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Dégustation littéraire

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