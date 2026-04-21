Animation 123 balades Collecte de graines de haies bocagères avec Horizon Bocage Chemillé-en-Anjou
Animation 123 balades Collecte de graines de haies bocagères avec Horizon Bocage Chemillé-en-Anjou samedi 19 septembre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Animation 123 balades Collecte de graines de haies bocagères avec Horizon Bocage
Cossé-d’Anjou Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Participez à la collecte des graines pour les futurs haies de Chemillé !
Les balades 123 Balades , organisées par l’association Horizon Bocage, vous invitent à prendre le temps d’explorer la diversité de nos paysages locaux. Ces sorties se déroulent au sein d’un Espace Naturel Sensible (ENS), à travers différentes thématiques.
Venez découvrir les vieilles haies bocagères du chemillois, et nous aider à collecter des graines. Les graines serviront à faire pousser de nouveaux arbres et de nouvelles haies. Des haies 100% locales, plus résilientes face au changement climatique.
Pour participer vous devez être adhérent Cotisation annuelle à l’association 5 €
Animation gratuite pour les adhérents Inscription obligatoire .
Cossé-d’Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Help collect seeds for Chemillé’s future hedges!
L’événement Animation 123 balades Collecte de graines de haies bocagères avec Horizon Bocage Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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