Chemillé-en-Anjou

Animation 123 balades Collecte de graines de haies bocagères avec Horizon Bocage

Cossé-d’Anjou Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Participez à la collecte des graines pour les futurs haies de Chemillé !

Les balades 123 Balades , organisées par l’association Horizon Bocage, vous invitent à prendre le temps d’explorer la diversité de nos paysages locaux. Ces sorties se déroulent au sein d’un Espace Naturel Sensible (ENS), à travers différentes thématiques.

Venez découvrir les vieilles haies bocagères du chemillois, et nous aider à collecter des graines. Les graines serviront à faire pousser de nouveaux arbres et de nouvelles haies. Des haies 100% locales, plus résilientes face au changement climatique.

Pour participer vous devez être adhérent Cotisation annuelle à l’association 5 €

Animation gratuite pour les adhérents Inscription obligatoire .

Cossé-d’Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

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English :

Help collect seeds for Chemillé’s future hedges!

L’événement Animation 123 balades Collecte de graines de haies bocagères avec Horizon Bocage Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges