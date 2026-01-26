Animation 123 balades! de l’association Horizon Bocage Découverte des champignons Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou
Animation 123 balades! de l’association Horizon Bocage Découverte des champignons Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou samedi 7 novembre 2026.
Sainte-Christine Le Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-11-07 09:30:00
fin : 2026-11-07 12:00:00
2026-11-07
Vous êtes amener à partir à la découverte des champignons dans le parc du château du Martreil. Jean-Claude, mycologue, vous guidera dans une balade pour comprendre les champignons et leur présence dans les milieux naturels.
Animation gratuite pour les adhérents.
Adhésion annuelle de 5€ à l’association .
Sainte-Christine Le Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
English :
123 outings: Discovering mushrooms
