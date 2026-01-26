Animation 123 balades! de l’association Horizon Bocage Découverte des champignons Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou

Animation 123 balades! de l’association Horizon Bocage Découverte des champignons

Sainte-Christine Le Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:30:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Animation 123 balades Découverte des champignons

Vous êtes amener à partir à la découverte des champignons dans le parc du château du Martreil. Jean-Claude, mycologue, vous guidera dans une balade pour comprendre les champignons et leur présence dans les milieux naturels.

Animation gratuite pour les adhérents.

Adhésion annuelle de 5€ à l’association .

Sainte-Christine Le Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

123 outings: Discovering mushrooms

L’événement Animation 123 balades! de l’association Horizon Bocage Découverte des champignons Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges