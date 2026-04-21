Chemillé-en-Anjou

Animation 123 jardin A la découverte des graines de haies bocagères préparation des semis

Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir la préparation de semis avec Horizon Bocage

Participez aux animations 1,2,3… jardin ! , un rendez-vous d’échange et d’apprentissage pratique pour les jardiniers de tous niveaux souhaitant s’initier au travail de la terre autour d’une thématique précise.

Venez découvrir comment préparer des semis de graines récoltées dans la nature. Au programme Dépulpage et préparation pour la stratification, plantation semis dans des rouleaux pour les grosses graines (glands, châtaignes, noix).

Dans le cadre du projet “Patrimoine arboré” soutenu par Mauges Communauté

Sur inscription. Gratuit pour les adhérents. 5€ l’adhésion annuelle. .

Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

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English :

Discover seedbed preparation with Horizon Bocage

L’événement Animation 123 jardin A la découverte des graines de haies bocagères préparation des semis Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges