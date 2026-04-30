Animation 123 jardin Répare tes outils Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Animation 123 jardin Répare tes outils

Chemillé 1 Rue de l’Arzille Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez avec vos outils usagés, vous pourrez réparer le manche !

Participez aux animations 1,2,3… jardin ! , un rendez-vous d’échange et d’apprentissage pratique pour les jardiniers de tous niveaux souhaitant s’initier au travail de la terre autour d’une thématique précise.

A l’occasion des Rendez-vous au Jardin au Jardin Camifolia, Horizon Bocage animera un atelier répare tes outils de 14h à 17h. Venez avec vos outils usagers et répare leurs manches (il n’y aura pas de soudure possible au jardin).

Inscription demandée pour l’animation en nous indiquant les outils que vous amènerez pour que nous prévoyons au mieux le matériel.

Gratuit pour les adhérents 5€ l’adhésion annuel

Accès libre au jardin Camifolia ce jour là. .

Chemillé 1 Rue de l’Arzille Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

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English :

Bring your used tools and repair the handle!

L’événement Animation 123 jardin Répare tes outils Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges