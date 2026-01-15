Animation A la recherche des secrets de Saint-Marcel Saint-Marcel mardi 7 juillet 2026.

Saint-Marcel

Animation A la recherche des secrets de Saint-Marcel

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse A la recherche des secrets de Saint-Marcel .

Aujourd’hui, devenez des Apprentis du Temps ! L’histoire de Saint-Marcel s’est brisée en fragments dispersés

dans le village. Votre mission les retrouver en observant, réfléchissant et relevant des défis à chaque étapе.

Ouvrez l’œil, soyez curieux… Le passé compte sur vous ! r 5 .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 06 tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Summer activities in the Creuse Valley: In Search of the Secrets of Saint-Marcel.

L’événement Animation A la recherche des secrets de Saint-Marcel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse