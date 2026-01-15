Animation A la recherche des secrets de Saint-Marcel Saint-Marcel
Animation A la recherche des secrets de Saint-Marcel Saint-Marcel mardi 7 juillet 2026.
Saint-Marcel
Animation A la recherche des secrets de Saint-Marcel
Les Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse A la recherche des secrets de Saint-Marcel .
Aujourd’hui, devenez des Apprentis du Temps ! L’histoire de Saint-Marcel s’est brisée en fragments dispersés
dans le village. Votre mission les retrouver en observant, réfléchissant et relevant des défis à chaque étapе.
Ouvrez l’œil, soyez curieux… Le passé compte sur vous ! r 5 .
Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 06 tourisme@lavalleedelacreuse.fr
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English :
Summer activities in the Creuse Valley: In Search of the Secrets of Saint-Marcel.
L’événement Animation A la recherche des secrets de Saint-Marcel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse
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