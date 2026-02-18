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Festival Les Milliaires à Saint-Marcel Saint-Marcel

Festival Les Milliaires à Saint-Marcel Saint-Marcel

Festival Les Milliaires à Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 1 août 2026.

Adresse : Rue du Docteur Alain

Ville : 36200 Saint-Marcel

Département : Indre

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15.5 15.5 15.5 Tarif de base plein tarif

Saint-Marcel

Festival Les Milliaires à Saint-Marcel

Rue du Docteur Alain Saint-Marcel Indre

Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR
15.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Festival Les Milliaires 2026 Alliances, alliés, alliages au théâtre romain de Saint-Marcel.
Alliances, alliés, alliages de l’importance de bien choisir ses alliés en période d’incertitude. au programme cette année
Théâtre Médée d’Euripide en costumes , masques et chœurs par la Cie Démodocos dirigé par Philippe Brunet.
Noces de Thétis et Pélée de Catulle , récital dansé par la Compagnie Démodocos. 15.5  .

Rue du Docteur Alain Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 43 37 56 

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English :

The Festival des Milliaires in Saint-Marcel around the theme Echapper, s’échapper with Antigone and Attis, to Germaine Tillion.

L’événement Festival Les Milliaires à Saint-Marcel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée de la Creuse

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