Festival Les Milliaires à Saint-Marcel Saint-Marcel
Festival Les Milliaires à Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 1 août 2026.
Saint-Marcel
Festival Les Milliaires à Saint-Marcel
Rue du Docteur Alain Saint-Marcel Indre
Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR
15.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Festival Les Milliaires 2026 Alliances, alliés, alliages au théâtre romain de Saint-Marcel.
Alliances, alliés, alliages de l’importance de bien choisir ses alliés en période d’incertitude. au programme cette année
Théâtre Médée d’Euripide en costumes , masques et chœurs par la Cie Démodocos dirigé par Philippe Brunet.
Noces de Thétis et Pélée de Catulle , récital dansé par la Compagnie Démodocos. 15.5 .
Rue du Docteur Alain Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 43 37 56
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English :
The Festival des Milliaires in Saint-Marcel around the theme Echapper, s’échapper with Antigone and Attis, to Germaine Tillion.
L’événement Festival Les Milliaires à Saint-Marcel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée de la Creuse
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