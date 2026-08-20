Animation « archivistes en herbe » sur le parvis des ABD, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille

Informations pratiques

Animation « archivistes en herbe » sur le parvis des ABD 19 et 20 septembre Archives départementales des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône

enfants dès 5 ans accompagnés d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les plus jeunes sont invités à jouer sur le parvis des ABD pour découvrir les Archives grâce à des puzzles, des quiz et des jeux de mots mêlés et à décoder. Ils pourront aussi s’exercer à calligraphier avec un calame les écritures anciennes et mystérieuses incrustées sur le parvis.

Archives départementales des Bouches-du-Rhône 18 rue Mirès, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 82 00 https://archives13.fr https://www.instagram.com/archivesdep13/;https://www.facebook.com/ArchDep13 LA MÉMOIRE COLLECTIVE DU DÉPARTEMENT

Créées à la Révolution française et placées aujourd’hui sous la double tutelle de l’État et du Département, les Archives départementales se sont installées en 2006 au cœur du périmètre Euroméditerranée, dans le nouveau bâtiment des Archives et Bibliothèque départementales (ABD Gaston Defferre) construit par le cabinet d’architectes marseillais Vezzoni-Laporte.

Une immense coque appelée le galet abrite la mémoire écrite du département et de ses habitants, soit plus de 70 kilomètres linéaires de documents dont le plus ancien remonte à l’an 814.

Chartes du Moyen Âge, registres de notaires, plans cadastraux, pièces administratives, cartes, affiches, lettres, photographies, cd-rom y sont conservés et communiqués au public dans la salle de lecture.

La valorisation des archives est proposée à tous à travers une programmation dynamique d’expositions, de spectacle vivant, de rencontres, de visites-ateliers et via un site Internet où se trouve à disposition une multitude de ressources sur l’histoire du département. Accès

Archives et Bibliothèque départementales – 18/20 rue Mirès – Marseille 3e – Tel. : 04.13.31.82.00 Jardin de la lecture des ABD : 108 rue Peyssonnel – Marseille 3e o Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National o Tramway : T2 et T3 terminus Silo – Arenc o Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed – Arenc) o Parking Indigo Euroméditerranée Quai d’Arenc o Parking Indigo Marseille Quai D’Arenc o Pour les cyclistes :  Cyclopark parking Quai d’Arenc (97 emplacements + casiers et bornes de recharge pour vélos électriques  Station vélo n° 3322 – 32 rue de Chanterac – 13003 Marseille

Les plus jeunes sont invités à jouer sur le parvis des ABD pour découvrir les Archives grâce à des puzzles, des quiz et des jeux de mots mêlés et à décoder. Ils pourront aussi s’exercer à avec un les…

20 ans des Archives départementales© Planète Émergences2026