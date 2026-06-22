Animation ARPP, La visite qui réveille les châteaux Châteaudun
Animation ARPP, La visite qui réveille les châteaux Châteaudun vendredi 17 juillet 2026.
Châteaudun
Animation ARPP, La visite qui réveille les châteaux
Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Les trois chercheuse de la team ARPP (A la Recherche du Passé Perdu) sont envoyées, chacune, en mission FPP (Faire
Parler les Pierres!) .
Tombées à la naissance dans un bain de carbone 14, nos trois guides historiennes scientifiques-médiums vont réveiller les pierres, les poutres, l’eau.pour révéler les sensations, impressions et émotions enfouies de celles et ceux qui vécurent dans ces honorables lieux, et peut-être lever quelques mystères. 9 .
Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
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English :
The three researchers from the ARPP team (In Search of the Lost Past) are each sent on an FPP mission (Make
the Stones Speak!).
L’événement Animation ARPP, La visite qui réveille les châteaux Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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