Châteaudun

Animation ARPP, La visite qui réveille les châteaux

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Les trois chercheuse de la team ARPP (A la Recherche du Passé Perdu) sont envoyées, chacune, en mission FPP (Faire

Parler les Pierres!) .

Tombées à la naissance dans un bain de carbone 14, nos trois guides historiennes scientifiques-médiums vont réveiller les pierres, les poutres, l’eau.pour révéler les sensations, impressions et émotions enfouies de celles et ceux qui vécurent dans ces honorables lieux, et peut-être lever quelques mystères. 9 .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

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English :

The three researchers from the ARPP team (In Search of the Lost Past) are each sent on an FPP mission (Make

the Stones Speak!).

L’événement Animation ARPP, La visite qui réveille les châteaux Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN