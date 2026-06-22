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Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge Châteaudun

mardi 4 août 2026 · Châteaudun

Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge Châteaudun

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Cette visite permet de découvrir l’histoire de Châteaudun au Moyen Âge, une cité alors prospère et protégée par de puissantes fortifications.
Série thématique Histoire de Châteaudun 1/3
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5  .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46  bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

This tour offers a glimpse into the history of Châteaudun during the Middle Ages, when it was a prosperous town protected by powerful fortifications.

L’événement Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN

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