Informations pratiques

Châteaudun

Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 11:00:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Cette visite permet de découvrir l’histoire de Châteaudun au Moyen Âge, une cité alors prospère et protégée par de puissantes fortifications.

Série thématique Histoire de Châteaudun 1/3

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

This tour offers a glimpse into the history of Châteaudun during the Middle Ages, when it was a prosperous town protected by powerful fortifications.

L’événement Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN