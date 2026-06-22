Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge Châteaudun
mardi 4 août 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge
Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Cette visite permet de découvrir l’histoire de Châteaudun au Moyen Âge, une cité alors prospère et protégée par de puissantes fortifications.
Série thématique Histoire de Châteaudun 1/3
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .
Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
This tour offers a glimpse into the history of Châteaudun during the Middle Ages, when it was a prosperous town protected by powerful fortifications.
L’événement Visite guidée Histoire de Châteaudun au Moyen Âge Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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