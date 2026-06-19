Cerveau à la carte … à ma carte ! Châteaudun jeudi 6 août 2026.

Châteaudun

Cerveau à la carte … à ma carte !

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 15:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Une animation ludique et scientifique pour découvrir ton cerveau sur mesure. Tu choisis ton parcours parmi les thèmes suivants mémoire, émotions, sensations, apprentissage.

A partir de 12 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

A fun, science-based activity to explore your brain in a personalized way. Choose your path from the following topics: memory, emotions, sensations, and learning.

L’événement Cerveau à la carte … à ma carte ! Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN