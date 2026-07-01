Apéro Drone Châteaudun
samedi 25 juillet 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Apéro Drone
Île de Chemars Bord de Loir Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-15
Que vous soyez en famille ou entre amis, venez prendre part à une initiation encadrée par un télépilote professionnel mêlant découverte du pilotage, course de drones, observation de la nature et apéro composé de produits locaux.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Règlement et réservation obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 75 .
Île de Chemars Bord de Loir Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
Whether you’re with family or friends, come join us for an introductory session led by a professional drone pilot that combines an introduction to flying, drone racing, nature observation, and an aperitif featuring local products.
L’événement Apéro Drone Châteaudun a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND CHATEAUDUN
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