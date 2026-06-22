Detective Party au château Châteaudun
jeudi 23 juillet 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Detective Party au château
Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-13
Depuis des siècles, un mystérieux chevalier erre dans les couloirs du château…Venu du temps des croisades, il cherche désespérément un moyen de rejoindre son époque afin d’accomplir sa destinée protéger Jérusalem. A partir de 8 ans.
Pour retrouver la voie qui le ramènera vers sa mission, il devra affronter de mystérieuses épreuves, percer les secrets des lieux et comprendre levéritable sens de sa quête. Saurez-vous l’aider à retrouver son chemin ? Parcourez le château à ses côtés et partez à la découverte de la voie céleste , l’unique passage capable de le ramener vers son destin. Entre énigmes, aventure et mystères hors du temps, vivez une expérience immersive au coeur du château, à partager en famille ou entre amis. 9 .
Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
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English :
For centuries, a mysterious knight has been wandering the castle’s corridors…Hailing from the time of the Crusades, he is desperately searching for a way to return to his own era so he can fulfill his destiny: to protect Jerusalem. For ages 8 and up.
L’événement Detective Party au château Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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