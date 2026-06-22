Atelier créatif Crée les ombres du Chant des ondes Châteaudun
Atelier créatif Crée les ombres du Chant des ondes Châteaudun lundi 3 août 2026.
Châteaudun
Atelier créatif Crée les ombres du Chant des ondes
Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:30:00
fin : 2026-08-17 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Atelier créatif pour fabriquer des silhouettes inspirées de l’exposition Le Chant des Ondes actuellement visible au château de Châteaudun.
Plongez dans des eaux mystérieuses à la rencontre de créatures légendaires qui ont traversé le temps et hanté les esprits. Objets de collections, créations d’artistes, installations vidéo, illustrent les différents récits et témoignent de la présence de ces mythes et légendes dans notre imaginaire,
Nymphes de l’Antiquité, sirènes des mythes et contes, ondines issues de l’imaginaire romantique allemand, russalki des légendes slaves… Découvrez le secret de la fée Mélusine, et rêvez dans les eaux dormantes avec la belle Ophélie… Qu’elles soient funestes, nourricières ou encore symboles d’amour impossible, ces êtres hybrides sont d’éternelles muses, constante source de fascination. 9 .
Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
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English :
Creative workshop to make silhouettes inspired by the exhibition “Le Chant des Ondes,” currently on view at the Château de Châteaudun.
L’événement Atelier créatif Crée les ombres du Chant des ondes Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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