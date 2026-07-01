Informations pratiques

Châteaudun

Grande Brocante de Châteaudun

Cour et jardins de l’Hôtel-Dieu Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Une journée dédiée aux chineurs et amateurs d’objets anciens avec des exposants professionnels dans un cadre exceptionnel !

.

Cour et jardins de l’Hôtel-Dieu Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 05 06 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day dedicated to bargain hunters and antique enthusiasts, featuring professional vendors in an exceptional setting!

L’événement Grande Brocante de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-07-16 par OT GRAND CHATEAUDUN