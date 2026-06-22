Châteaudun

Animation Visites clownesques

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 15:15:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Visites clownesques L’association Les Amis de Jean le Bâtard est heureuse de vous accueillir dans ses locaux. Les deux seuls membres de l’association Jean et Jeanne se feront une joie de réhabiliter la mémoire de leur parrain. A partir de 7 ans.

L’intensité de leur engagement, leur enthousiasme sans borne, leur ardeur jamais démentie, leur vitalité intemporelle, leur fougue inextinguible, leur pétulance colorée, leur frénésie effrénée, leur panache éloquent, leur impétuosité enivrante… enfin bref, une visite tourbillonnante qui vous fera aimer les bâtards et leurs oeuvres. 9 .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

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English :

Clown Tours: The association %AB Les Amis de Jean le B%E2tard %BB is pleased to welcome you to its facilities. The association’s only two members, Jean and Jeanne, will be delighted to help you remember their patron. For ages 7 and up.

L’événement Animation Visites clownesques Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN