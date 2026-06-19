Sommeil la clé secrète du cerveau Châteaudun
Sommeil la clé secrète du cerveau Châteaudun samedi 25 juillet 2026.
Châteaudun
Sommeil la clé secrète du cerveau
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 15:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Une animation ludique et scientifique pour découvrir comment le sommeil réveille… notre cerveau.
A partir de 12 ans.
Tarif d’entrée habituel du musée. .
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr
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English :
A fun, science-based activity to discover how sleep reawakens… our brain.
L’événement Sommeil la clé secrète du cerveau Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN
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