Sommeil la clé secrète du cerveau Châteaudun samedi 25 juillet 2026.

Châteaudun

Sommeil la clé secrète du cerveau

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 15:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Une animation ludique et scientifique pour découvrir comment le sommeil réveille… notre cerveau.

A partir de 12 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

A fun, science-based activity to discover how sleep reawakens… our brain.

L’événement Sommeil la clé secrète du cerveau Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN