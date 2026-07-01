Informations pratiques

Châteaudun

Fête de la Rosière

Quartier Saint Jean Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

La Fête de la Rosière est une tradition ancienne qui honore chaque année une jeune fille reconnue pour ses qualités humaines, sa générosité et son engagement. A Châteaudun, elle se déroule chaque été dans le quartier Saint-Jean et s’accompagne de moments festifs.

Programme du week-end

Samedi soirée dansante, parking Saint-Jean à partir de 19h, avec restauration sur place. Animé par le duo guinguette (Bruno et Alain)

Dimanche

10h Couronnement de la rosière à la mairie. Défilé avec la clique de la ville aux Clercs.

11h Cérémonie religieuse en l’église Saint Jean.

12h vin d’honneur

13h30 repas spectacle avec Etinc’elle et les Baluchards sur réservation (Tarif 24€) .

Quartier Saint Jean Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 92 14 00

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English :

The Fête de la Rosière is an ancient tradition that honors a young woman each year who is recognized for her character, generosity, and commitment. In Châteaudun, it takes place every summer in the Saint-Jean neighborhood and is accompanied by festive celebrations.

L’événement Fête de la Rosière Châteaudun a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GRAND CHATEAUDUN