Visite guidée L’Hôtel de Ville de Châteaudun Châteaudun
Visite guidée L’Hôtel de Ville de Châteaudun Châteaudun jeudi 9 juillet 2026.
Châteaudun
Visite guidée L’Hôtel de Ville de Châteaudun
Hôtel de Ville de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-27
Visite de l’hôtel de ville érigé au 18e siècle et découverte de l’histoire du lieu. Après l’histoire de l’édifice et la description de la façade, le groupe montera l’escalier d’honneur afin de découvrir la salle des mariages, l’ancienne salle du conseil et le bureau du maire.
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .
Hôtel de Ville de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
Tour of the town hall, built in the 18th century, and an exploration of the building’s history. After learning about the building’s history and receiving a description of the façade, the group will ascend the grand staircase to explore the wedding hall, the former council chamber, and the mayor’s of
L’événement Visite guidée L’Hôtel de Ville de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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