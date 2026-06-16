Stages Equestre Châteaudun
Stages Equestre Châteaudun mardi 7 juillet 2026.
Châteaudun
Stages Equestre
Chemin de Saint-Martin Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Le Centre Equestre Dunois vous propose de prendre part à un ou plusieurs de leur stage durant les vacances d’été.
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Chemin de Saint-Martin Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 66 00 00
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English :
The Dunois Equestrian Center invites you to participate in one or more of its camps during the summer vacation.
L’événement Stages Equestre Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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