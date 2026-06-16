Châteaudun

Stages Equestre

Chemin de Saint-Martin Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Le Centre Equestre Dunois vous propose de prendre part à un ou plusieurs de leur stage durant les vacances d’été.

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Chemin de Saint-Martin Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 66 00 00

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English :

The Dunois Equestrian Center invites you to participate in one or more of its camps during the summer vacation.

L’événement Stages Equestre Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GRAND CHATEAUDUN