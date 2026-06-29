Châteaudun

Visite guidée Centre Historique de Châteaudun

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29

Profitez d’1h30 de visite guidée du Centre Historique de Châteaudun.

Visite guidée sur demande.

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Enjoy a 1.5-hour guided tour of the historic center of Châteaudun.

L’événement Visite guidée Centre Historique de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN