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Visite guidée Centre Historique de Châteaudun Châteaudun

Visite guidée Centre Historique de Châteaudun Châteaudun

Visite guidée Centre Historique de Châteaudun Châteaudun samedi 4 juillet 2026.

Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Visite guidée Centre Historique de Châteaudun

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29

Profitez d’1h30 de visite guidée du Centre Historique de Châteaudun.
Visite guidée sur demande.
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5  .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46  bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Enjoy a 1.5-hour guided tour of the historic center of Châteaudun.

L’événement Visite guidée Centre Historique de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN

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