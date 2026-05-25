Animation enfants C’est l’heure de l’histoire Châteaudun
Animation enfants C’est l’heure de l’histoire Châteaudun mercredi 8 juillet 2026.
Châteaudun
Animation enfants C’est l’heure de l’histoire
Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le mercredi matin c’est l’heure de l’histoire ! Tous les mercredis à 11h00, du 07 janvier au 30 décembre 2026, la médiathèque propose une lecture d’histoire pour les enfants (en fonction du nombre et de l’âge des enfants présents).
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Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54
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English :
Wednesday mornings are story time! Every Wednesday at 11:00 am, from January 07 to December 30, 2026, the media library offers a story reading for children (depending on the number and age of children present).
L’événement Animation enfants C’est l’heure de l’histoire Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-25 par OT GRAND CHATEAUDUN
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