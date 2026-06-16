Concert Malabaaar Châteaudun
Concert Malabaaar Châteaudun vendredi 10 juillet 2026.
Châteaudun
Concert Malabaaar
Place de la Liberté Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le Malabaaar faufile sa croupe sur des compositions funkafro-beat et distille ses bonnes vibrations pour un moment de lâcher prise collectif !
En fonction de la météo, le concert pourra être déplacer au théâtre de Châteaudun. .
Place de la Liberté Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Malabaaar sways his hips to funky Afro-beat tracks and spreads good vibes for a moment of collective letting go!
L’événement Concert Malabaaar Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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