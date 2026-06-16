Châteaudun

Concert Malabaaar

Place de la Liberté Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Malabaaar faufile sa croupe sur des compositions funkafro-beat et distille ses bonnes vibrations pour un moment de lâcher prise collectif !

En fonction de la météo, le concert pourra être déplacer au théâtre de Châteaudun. .

Place de la Liberté Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Malabaaar sways his hips to funky Afro-beat tracks and spreads good vibes for a moment of collective letting go!

L’événement Concert Malabaaar Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GRAND CHATEAUDUN