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Concert Malabaaar Châteaudun

Concert Malabaaar Châteaudun

Concert Malabaaar Châteaudun vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Châteaudun

Concert Malabaaar

Place de la Liberté Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Le Malabaaar faufile sa croupe sur des compositions funkafro-beat et distille ses bonnes vibrations pour un moment de lâcher prise collectif !
En fonction de la météo, le concert pourra être déplacer au théâtre de Châteaudun.   .

Place de la Liberté Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Malabaaar sways his hips to funky Afro-beat tracks and spreads good vibes for a moment of collective letting go!

L’événement Concert Malabaaar Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GRAND CHATEAUDUN

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