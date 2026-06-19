Informations pratiques

Châteaudun

Visite commentée du musée

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-11

En 1 heure, venez voyager, d’une salle à l’autre, sur tous les continents, de l’antiquité à nos jours, à la découverte des objets et spécimens naturalisés du musée.

A partir de 6 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

In 1 hour, come and travel from one room to another, on every continent, from antiquity to the present day, to discover the museum?s naturalized objects and specimens.

L’événement Visite commentée du musée Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN