Animations dans les quartiers Châteaudun
Animations dans les quartiers Châteaudun vendredi 10 juillet 2026.
Châteaudun
Animations dans les quartiers
Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31
Venez assister aux animations dans les quartiers organisées par le Centre Equestre Dunois.
Horaires et programme à venir.
.
Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 66 00 00
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English :
Come join the events in the neighborhoods organized by the Dunois Equestrian Center.
Schedule and program to be announced.
L’événement Animations dans les quartiers Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN
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