Châteaudun

Animations dans les quartiers

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10 11:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31

Venez assister aux animations dans les quartiers organisées par le Centre Equestre Dunois.

Horaires et programme à venir.

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Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 66 00 00

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English :

Come join the events in the neighborhoods organized by the Dunois Equestrian Center.

Schedule and program to be announced.

L’événement Animations dans les quartiers Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN