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Animations dans les quartiers Châteaudun

Animations dans les quartiers Châteaudun

Animations dans les quartiers Châteaudun vendredi 10 juillet 2026.

Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Châteaudun

Animations dans les quartiers

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 11:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31

Venez assister aux animations dans les quartiers organisées par le Centre Equestre Dunois.
Horaires et programme à venir.
  .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 66 00 00 

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English :

Come join the events in the neighborhoods organized by the Dunois Equestrian Center.
Schedule and program to be announced.

L’événement Animations dans les quartiers Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN

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