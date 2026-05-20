Stage de pêche ados technique mixte Châteaudun
Stage de pêche ados technique mixte Châteaudun jeudi 30 juillet 2026.
Châteaudun
Stage de pêche ados technique mixte
Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-30
Stage de pêche ados (12-17 ans) pendant les vacances scolaires sur Châteaudun et alentours. Matériel et appâts fournis
Il s’agit de stage de 2 jours pour découvrir différentes techniques de pêche. Les places sont limitées afin d’offrir un accompagnement sur mesure aux jeunes.
Places limitées à 6 jeunes. .
Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 05 31 29 instantpecheetnature28@gmail.com
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English :
Teenage fishing course (12-17 years) during school vacations in Châteaudun and surrounding area. Equipment and bait supplied
L’événement Stage de pêche ados technique mixte Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN
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