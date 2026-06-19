Châteaudun

Concert Miss Kocoa & The Classics

Place de la Liberté Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Rétro-Soul avec du cœur, du style et beaucoup d’énergie ! Ce quintet nantais mêle authenticité et groove, revisitant des titres mythiques avec une touche à la fois vintage, puissante et terriblement contagieuse.

En fonction de la météo, le concert pourra être déplacer au théâtre de Châteaudun. .

Place de la Liberté Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Retro-Soul with heart, style, and lots of energy! This quintet from Nantes blends authenticity and groove, putting their own spin on legendary tracks with a sound that’s at once vintage, powerful, and incredibly infectious.

L’événement Concert Miss Kocoa & The Classics Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN